Які продукти здатні посилити відчуття тривоги

Часто у намаганні заїсти стрес люди відчувають, що тривога та негативні емоції лише посилюється. Які продукти точно не варто вживати у такі моменти – читайте далі.

Тривожні розлади далеко не рідкість, як може здаватись на перший погляд. Погіршувати самопочуття можуть не лише певні події, а й раціон. Коли організм намагається боротись зі стресом, то не варто відкривати холодильник у пошуку "ліків". Експерти розповіли, від яких продуктів краще відмовитись, якщо ви відчуваєте тривогу та втому.

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Прості вуглеводи. Вони містять чимало рафінованого цукру, через який виникають різкі перепади рівня глюкози в крові. Тому спершу людині стає краще, а потім – значно гірше. Тож не шукайте порятунок у хлібі, у макаронах та у рисі.

Соуси. Важко уявити улюблений бургер, картоплю фрі, піцу, пасту чи просто салат без соусу. Але насправді у них немає жодних корисних речовин, зате вдосталь цукру.

Шоколад. Хоч він і вважається ідеальним смаколиком для підняття настрою, але в моменти серйозного стресу поєднання кофеїну та цукру не найкраще впливає на організм. Тому експерти рекомендують замінити його чимось білковим, приміром, грецьким йогуртом з фруктами і ягодами.

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