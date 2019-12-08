Які продукти повинні регулярно їсти жінки

Дієтологи назвали найважливіші смаколики, які мають бути у раціоні кожної жінки. Все це можна знайти у будь-якому маркеті, а також не потребує багато часу на приготування.

Дієтологи назвали найважливіші смаколики, які мають бути у раціоні кожної жінки. Все це можна знайти у будь-якому маркеті, а також не потребує багато часу на приготування.

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Капуста

Капусту корисно їсти регулярно

Цей овоч містить чимало вітаміну C, клітковини та корисних мінералів, а також чудово підходить для салатів. До того ж, учені розповіли, що капуста багата на речовини, які допомагають знизити ризики розвитку раку.

Чорниця

Чорниці зміцнюють не лише зір, а й пам'ять

І свіжа, і заморожена чорниця багата на клітковину та не викликає шалені стрибки цукру в крові. А регулярне вживання цієї ягоди дозволяє тримати у нормі не лише зір, а й пам'ять. Тому чорничні десерти не лише смачні, а й корисні.

Вівсянка

Хороший день починається з правильної вівсянки

Варто наголосити, що йдеться не про пластівці, а про плющену вівсянку. Її потрібно варити, а не просто заливати окропом, однак це того варте. Вівсянку можна комбінувати з фруктами, овочами, ягодами та чим завгодно. Вона є чудовим джерелом клітковини, білків та корисних речовин.

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