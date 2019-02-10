Які продукти не варто їсти на сніданок

Ці продукти не можна їсти натщесерце

Медики назвали найпопулярніші смаколики, від яких варто відмовитись вранці. Саме ці продукти краще не вживати натщесерце, щоб не погіршити самопочуття. Будьте обачні!

Ні для кого не секрет, що сніданок є одним із найважливіших прийомів їжі, тому його не варто пропускати. Однак вибір продуктів для ранкової трапези також відіграє велику роль у тому, як ви будете себе почувати упродовж дня. Тому дієтологи розповіли, які смаколики краще перенести на обід, а не перетворювати їх у сніданок.

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Ці продукти не можна їсти натщесерце

Банани та цитруси. Вранці шлунок дуже чутливих до страв, тому фрукти з високою кислотністю та кількістю магнію можуть спровокувати проблеми зі шлунком, а також неприємні відчуття.

Ці продукти не можна їсти натщесерце

Кавові напої. Популярна думка про обов'язковість кави для пробудження є не зовсім правильною. Натщесерце улюблений напій може призвести до появи гастриту, а також слабкості. Тому краще спершу повноцінно поїсти, а тоді насолоджуватись горням ароматної кави.

Ці продукти не можна їсти натщесерце

Бутерброди. Ще одна страва, яка дуже популярна у якості сніданку, однак зовсім не підходить для нього. Краще не захоплюватись канапками з ковбасою та м'ясом, адже шлунок потребує енергії для того, щоб їх переробити. А от цільнозернові бутерброди з легкими овочами чудово підійдуть для ранкової трапези.

Ці продукти не можна їсти натщесерце

Йогурти. Один тільки йогурт є чудовим варіантом для перекусу упродовж дня, однак важко назвати його повноцінним сніданок, адже його користь навряд чи буде відчутною, а відчуття голоду швидко повернеться.

Ці продукти не можна їсти натщесерце

Солодощі. Чимало дієт дозволяють вранці їсти щось солодке, однак стрибок цукру в крові навряд чи допоможе покращити самопочуття. Раптове покращення настрою швидко закінчиться, а на зміну йому прийде втома та голод.

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