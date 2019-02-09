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Учені виявили несподівані властивості ківі

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Чому не варто відмовлятись від ківі - фото 1
Чому не варто відмовлятись від ківі

Японські вчені закликають людей вживати ківі, щоб захистити себе від проблем зі шлунком.

Учені з Японії довели, що ківі завдяки високому вмісту поліфенолів дозволяє нейтралізувати вільні радикали. Саме вони пошкоджують ДНК та білкові структури, а поліфеноли здатні нівелювати їхній вплив, а також відзначаються протизапальним ефектом.

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Тому періодичне вживання ківі дозволяє зменшити ризики розвитку виразки та проблем зі шлунком. До того ж, медики наголошують, що ківі знижує ймовірність захворювань з порушенням клітинної структури, серцево-судинної системи, а також Альцгеймера та Паркінсона.

Японські експерти також наголошують, що за вмістом поліфенолів та корисних антиоксидантів ківі перемагає навіть у яблук та апельсинів.

Чому не варто відмовлятись від ківі - фото 306560
Чому не варто відмовлятись від ківі

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Джерело: zdorovia.com.ua
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