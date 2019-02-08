Суп з ковбасою: по-справжньому чоловічий рецепт

Хочеш зварити суп, але вдома немає м'яса? Не проблема. Смачний ароматний суп можна зварити і з ковбаси.

Спробуй цей чудовий простий картопляний суп з ковбасою. Незважаючи на свою легкість, суп виходить дуже смачним, ситним і в той же час простим. Ти будеш задоволений.

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Продукти:

Картопля 4-5 шт

Ковбаса варена 100 г

Цибуля ріпчаста 1 шт

Морква (середня) 1 шт

Макарони дрібні 2 ст.л.

Сіль, спеції для супу

Лавровий лист 1 шт

Часник 1 зубчик

Олія 2-3 ст.л.

Вода 1,5-2 л

Чоловічий рецепт супу

Як приготувати простий суп з ковбасою:

Картоплю очистити, помити і порізати кубиками. Ковбасу варену порізати дрібними кубиками. Воду в каструлі довести до кипіння, помістити в неї картоплю, посолити і варити до готовності картоплі. Цибулю і моркву очистити, помити. Порізати цибулю невеликими шматочками, моркву дрібними кубиками, помістити овочі у сковороду з рослинною олією. Обсмажити цибулю з морквою хвилин 5, додати ковбасу. Перемішати і обсмажувати все разом, помішуючи, до невеликої піджареної скоринки у ковбаси. Готову картоплю пом'яти товкучкою. Додати в каструлю обсмажені овочі з ковбасою, також додати спеції для супу, лавровий лист і дрібні макаронні вироби. Кип'ятити суп на повільному вогні 5-7 хвилин. Далі додати в суп подрібнений часник, прокип'ятити його ще 2-3 хвилини і вимкнути газ. Дати супу настоятися трохи. Смачного!

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