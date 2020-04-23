Які продукти не варто поєднувати і чому: відповідь дієтологів

Смакові вподобання у кожного різні, однак експерти з правильного харчування попереджають, що деякі поєднання смаколиків можуть викликати погіршення самопочуття. Чим не варто доповнювати молоко, фрукти та крупи – читайте далі.

Кожна людина має власні улюблені страви, які можуть дивувати своєю екстравагантністю, однак навіть звичні поєднання продуктів насправді не такі "здорові", яке може здаватись. Дієтологи назвали 5 найгірших "пар" серед смаколиків.

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Молоко і банани. Як би ви не любили такі коктейлі, але вони викликають сонливість та погіршують мисленнєві процеси. Щоб позбутись такого ефекту, можна додавати до таких смузі корицю, мускатний горіх чи зелений кардамон.

Як би ви не любили такі коктейлі, але вони викликають сонливість та погіршують мисленнєві процеси. Щоб позбутись такого ефекту, можна додавати до таких смузі корицю, мускатний горіх чи зелений кардамон. Йогурт і фрукти. Доволі звичний варіант для багатьох, який насправді призводить до погіршення роботи травлення. До того ж, він погіршує симптоми алергії та застуди.

Які продукти не варто поєднувати

Рис і сік. Якщо після рисового смаколика вам закортіло випити склянку соку, то краще почекати хоча б трохи часу. В іншому ж випадку на вас очікують різкі стрибки рівня цукру в крові.

Якщо після рисового смаколика вам закортіло випити склянку соку, то краще почекати хоча б трохи часу. В іншому ж випадку на вас очікують різкі стрибки рівня цукру в крові. Помідори та крохмалисті овочі. Поєднання таких джерел вуглеводів з томатами збільшує ризики розладів травлення, адже для них організму потрібно більше сил та кислоти. Відзначимо, що до крохмалистих овочів входять бобові, картопля, капуста, деякі гарбузи, батат, редька та інші коренеплоди.

Поєднання таких джерел вуглеводів з томатами збільшує ризики розладів травлення, адже для них організму потрібно більше сил та кислоти. Відзначимо, що до крохмалистих овочів входять бобові, картопля, капуста, деякі гарбузи, батат, редька та інші коренеплоди. Смажене м'ясо і яйця. Одне із найпопулярніших поєднань змушує організм добряче працювати над тим, щоб його перетравити, і часто призводить до печії.

Які продукти не варто поєднувати

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