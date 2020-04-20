Ідеальний весняний напій, який вам точно сподобається

Буряк, морква і кефір – саме ці продукти, на думку британських вчених, допоможуть швидко відновити сили і позбутися весняної хандри.

Спочатку треба обов'язково розбавляти буряковий сік у такій пропорції – 2 або навіть 3 частини морквяного на одну частину бурякового (останній вимагає звикання: у "новачків" він частенько викликає запаморочення і прискорене серцебиття).

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Цей коктейль допоможе організму адаптуватися до весняних ультрафіолетових променів – придбати здоровий колір обличчя і зарядитися енергією. До згаданих складових напою доречно додати і трохи свіжої полуниці (точніше, полуничного пюре).

Інгредієнти на 2 порції:

• 100 мл морквяного соку

• 100 мл бурякового соку

• 100 мл знежиреного кефіру

• 2 ч. ложки соку лимона

• сіль-перець за смаком

• 6 кубиків льоду

• 3 гілочки петрушки

• щіпка кмину

Приготування:

У скляній ємності змішати морквяний сік, буряковий сік і знежирений кефір (по 100 мл), 2 ч. л. соку лимона, щіпку кмину і сіль-перець за смаком, додати 6 кубиків льоду і прикрасити напій 3 гілочками петрушки.

СМАЧНОГО!

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