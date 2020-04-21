Ці продукти покращують роботу мозку

Фахівці розповіли, які смаколики повинні бути у щоденному раціоні, щоб не виникали проблеми з погіршення когнітивних здібностей. Ці продукти здатні покращити роботу мозку, а також позбавити вікових розладів.

З віком всі люди опиняються у зоні ризику появи хвороби Альцгеймера та деменції, однак правильний підхід до харчування дозволяє значно зменшити шанси на розвиток цих недуг. Тому дієтологи назвали кілька продуктів, які позитивно впливають на концентрацію уваги, пам'ять та загальний стан мозку.

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Насіння і горіхи. Це чудове джерело омега-3 жирних кислот, які необхідні не лише для нормального функціонування організму, а й для роботи мозку. Також горіхи мають вдосталь магнію та вітаміну E.

Це чудове джерело омега-3 жирних кислот, які необхідні не лише для нормального функціонування організму, а й для роботи мозку. Також горіхи мають вдосталь магнію та вітаміну E. Жирна риба. Ще один хороший продукт для поповнення запасів корисних "жирів". Лосось, оселедець, тунець, сардини, скумбрія допомагають покращити кровообіг та допомагають створювати захисні мембрани навколо клітин мозку.

Цільнозернові продукти. Вони не лише швидко втамовують голод, а й містять вітаміни групи B, що знижують ризики запальних процесів.

Вони не лише швидко втамовують голод, а й містять вітаміни групи B, що знижують ризики запальних процесів. М'ясо птиці. Чудовий варіант поповнити кількість білків в організмі. До того ж, вони стимулюють виробництво дофаміну та норадреналіну, які відповідають за реакцію мозку на стрес.

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