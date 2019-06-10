Які продукти не варто брати з собою на пікнік

Літо неможливо уявити без пікніків. Щоб настрій не був зіпсований, обов'язково заздалегідь подумайте про закуски і викладіть з рюкзака всі потенційно небезпечні продукти.

Справжньою літньою стравою на природі, звичайно ж, є шашлик. І, вибираючи до нього закуски або перекушування для компанії, поки м'ясо смажитися, варто пам'ятати, що сам по собі шашлик дуже важка їжа, тому не варто додавати роботи свого організму.

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Звичайно, смажене м'ясо не варто змішувати з борошняними виробами, навіть звичайним хлібом, майонезними салатами або солодощами. На природі обов'язково потрібно відмовитися від салатів з майонезом, які ще не доїхавши про місця відпочинку, можуть стати отрутою; від фаршированих яєць, маринованої і копченої риби тощо.

Не варто також брати з собою покупні напівфабрикати з метою приготувати їх на вогні, адже їх склад в більшості випадків точно невідомий, а відстежити свіжість таких продуктів дуже складно. Експерти також рекомендують заздалегідь визначитися, яка страва на пікніку буде основною і продумати легкі закуски і доповнення до неї, а не тягнути з собою на природу все, що є в холодильнику.

Смачного вам пікніку

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