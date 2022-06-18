Які продукти найбільше подорожчали за минулий місяць: дані статистики

У Державній службі статистики поділились даними про вартість товарів і послуг в Україні станом на травень 2022 року. Розповідаємо, що подорожчало найбільше.

Дані Держстату свідчать про те, що підвищились останнім часом ціни на рис, гречку, а також капусту. Розповідаємо, наскільки суттєвим є цей ріст.

Це цікаво: Кабачкові оладки з сиром на сніданок: рецепт для ледачих

Дані свідчать, що у порівнянні з квітнем рис подорожчав на 16,3% – до 46,6 гривні за кілограм. Натомість гречка піднялась у ціні на 12,2% – до 69,3 гривні за кілограм.

Найбільше здорожчала білокачанна капуста – на 46,5% до 33,3 гривні за кілограм. Морква – на 11,5% до 22,3 гривні за кілограм.

Подорожчала також морожена риба на 4,5% – до 128,7 гривні за кілограм. Сало теж несуттєво, але піднялось у ціні – на 2,2% до 120,4 гривні за кілограм. Натомість подешевшали яйця на 21,8%. Тепер десяток коштує 19,4 гривні.

Ціни на алкоголь та сигарети

Сигарети преміумкласу подорожчали на 1,5% – 74,4 гривні за пачку;

Горілка – 7,4% до 112,9 гривні за пляшку об'ємом 0,5 літра;

Вина столові українських виробників – 6,2% до 83,1 гривні за пляшку об'ємом 0,7 літра;

Пиво – на 8,4% до 24,7 гривні за пляшку 0,5 літра.

Зауважимо, що у 2021 році, згідно з даними Держстату, найбільше здорожчали овочі, соняшникова олія, а також цукор.

Читайте також: Як приготувати спагеті з цукіні за 7 хвилин: рецепт від шеф-кухаря