Як приготувати спагеті з цукіні за 7 хвилин: рецепт від шеф-кухаря

Популярний український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати лише за кілька хвилин смачну літню страву – спагеті з цукіні. Спробуйте і ви!

Євген Клопотенко зазначає, що назва могла ввести вас в оману, проте в цьому рецепті немає жодних макаронів. Також тут немає жодного грама борошна. Це дуже смачний варіант спагеті з цукіні.

І ще: Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю

"Спільні риси все ж є – це тонка і довга форма нарізки та простота страви у приготуванні. Тож, віримо, що спагеті з цукіні стане для вас ідеальною закускою, салатом чи гарніром до будь-яких страв з червоного м'яса, риби чи птиці", – прокоментував цю страву кухар.

Інгредієнти:

300 г цукіні

2 ст. л. соку лимона

1 ст. л. оливкової олії

пучок кропу

сіль та перець на смак

Рецепт спагеті з цукіні:

Підготуйте всі інгредієнти для страви. Візьміть 300 г цукіні помийте його та поріжте тоненькою соломкою за допомогою спеціальної економки із зубчиками. Розігрійте пательню і влийте оливкову олію. Викладіть у сковороду цукіні. Додайте до смаку сіль, перець і обсмажуйте 1-2 хвилини. Слідкуйте, щоб "спагеті” не пригоріли. Вони мають залишатися яскраво-зеленого кольору. Після приготування зніміть пательню з плити. Додайте до цукіні сік лимона і дрібно нарізаний кріп. Одразу розкладіть страву по тарілках, щоб цукіні не стали надто м'якими.

До теми: Кабачкові оладки з сиром на сніданок: рецепт для ледачих