Кабачкові оладки з сиром на сніданок: рецепт для ледачих

Оладки можуть бути не лише солодкі. Оладки з кабачків з сиром виходять ніжними, соковитими і доволі пишними, до того ж в їх складі немає ні грама соди.

Легкий, смачний і корисний сніданок з кабачків і сиру. Ця страва з кабачків з сиром проста і швидка в приготуванні, в сезон врожаю кабачків виходить ще і бюджетно.

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Продукти:

кабачок 2 шт.

картопля 2 шт.

сир твердий 150 г

яйце куряче 1 шт.

борошно 3 ст.л.

приправи

сіль

Спосіб приготування:

Молоді кабачки натерти на тертці (на великій, але можна і на дрібній). Картоплю і сир так само натерти, додати яйце, приправи, сіль, борошно. Добре розмішати. Смажити на розігрітій пательні з двох сторін на середньому вогні. Викладаємо на паперовий рушник. Подаємо зі сметаною або з іншим будь-яким соусом. Смачного!

Якщо хочете якось оригінально приготувати оладки, то спробуйте поєднати кабачки з... бананами! Таку версію рецепта запропонував кухар Євген Клопотенко:

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