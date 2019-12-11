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Які предмети найчастіше застряють в тілі людини: незвичайна інфографіка

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Які предмети найчастіше застряють в тілі людини: незвичайна інфографіка - фото 1

Люди звертаються до швидкої допомоги з найрізноманітніших причин. Іноді приводом стає чужорідний предмет, який застряг у тілі людини. Представлена цікава інфографіка, яка демонструє усю епічність подібних ситуацій.

У найшкідливішому випадку це може бути іграшка, яку проковтнула дитина. Але життя пропонує набагато більше сценаріїв. Учасник проєкту Flowingdata підготував інфографіку на цю тему.

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Так, у 44% випадків в задньому проході застрягають масажери, вібратори та інші секс-іграшки. У 8% випадків – пластикові та скляні пляшки та інші ємності. Найдивовижніше, що іноді в тілі застрягають комп'ютерні деталі, м'ячі для гольфу, манікюрні приладдя, склянки та інший посуд, сумки, ялинкові прикраси, монети, мило, щітки та інше.

Лікарі застерігають від подібних експериментів: все, що не призначене для вживання всередину, краще тримати якомога далі від дітей і деяких дорослих.

Які предмети найчастіше застряють в тілі людини: незвичайна інфографіка - фото 373567

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Джерело: flowingdata
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