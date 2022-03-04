Які поїзди курсуватимуть 5 березня в Україні: перелік рейсів

Укрзалізниця продовжує курсувати у ці непрості часи. До вашої уваги перелік поїздів, які їхатимуть Україною у суботу, 5 березня.

На телеграм-каналі Укрзалізниці виклали актуальний графік руху поїздів на 5 березня. Ознайомтеся з ним на Радіо MAXIMUM!

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Рейси зі станції Київ:

04:21 – №150 Чернівці – Полтава

04:21 – №130 Ворохта – Кременчук

04:36 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка

05:38 – №138 Краматорськ – Хмельницький

06:23 – №142 Львів – Лиман

06:23 – №114 Львів – Лиман

09:00 – №705 Дарниця – Львів

10:00 – №715 Дарниця – Львів

12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

18:48 – №67 Київ – Варшава

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

22:03 – №130 Кременчук – Ворохта

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:10 – №17 Харків – Ужгород

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород

23:46 – №771 Київ – Хмельницький

23:59 – №139 Київ – Кам’янець-Подільський

Рейси зі станції Харків:

04:11 – №114 Лиман – Львів

04:11 – №142 Лиман – Львів

11:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка

12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №17 Харків – Ужгород

17:00 – №723 Харків – Львів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

20:15 – №22 Харків – Трускавець

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ

Рейси зі станції Дніпро:

05:00 – №38 Київ – Запоріжжя

06:23 – №796 Дніпро – Харків

09:27 – №6 Рахів – Запоріжжя

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Рейси зі станції Запоріжжя:

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

19:47 – №072 Запоріжжя – Київ

20:37 – №068 Запоріжжя – Львів

21:38 – №038 Запоріжжя – Київ

22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Рейси зі станції Вінниця:

00:28 – №105 Київ – Одеса

00:58 – №078 Одеса – Ковель

01:05 – №041 Дніпро – Трускавець

02:35 – №771 Київ – Хмельницький

03:42 – №060 Чоп – Київ

03:42 – №058 Ворохта – Київ

03:54 – №106 Одеса – Київ

04:31 – №081 Ужгород – Київ

04:42 – №050 Трускавець – Київ

05:46 – №086 Запоріжжя – Львів

06:03 – №056 Рахів – Київ

06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ

06:54 – №021 Харків – Трускавець

09:16 – №138 Лиман – Хмельницький

10:23 – №070 Запоріжжя – Львів

11:30 – №912 Запоріжжя – Хелм

16:41 – №772 Хмельницький – Київ

17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 – №086 Львів – Запоріжжя

18:07 – №055 Київ – Рахів

19:42 – №138 Хмельницький – Лиман

20:50 – №716 Львів – Київ

21:45 – №081 Київ – Ужгород

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро

23:17 – №049 Київ – Трускавець

23:26 – №057 Київ – Ворохта

23:26 – №059 Київ – Чоп

23:53 – №022 Трускавець – Харків

Також на 5 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 954 Львів – Хрубешув о 02:00;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;

№ 912/913 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00.

Нагадуємо про те, що пріоритетна посадка на поїзди Укрзалізниці для жінок, дітей, а також людей похилого віку. Будьте взаємоввічливими та бережіть себе та своїх рідних.

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