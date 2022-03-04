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Які поїзди курсуватимуть 5 березня в Україні: перелік рейсів

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Як 5 березня курсуватимуть поїзди Укрзалізниці - фото 1
Як 5 березня курсуватимуть поїзди Укрзалізниці

Укрзалізниця продовжує курсувати у ці непрості часи. До вашої уваги перелік поїздів, які їхатимуть Україною у суботу, 5 березня.

На телеграм-каналі Укрзалізниці виклали актуальний графік руху поїздів на 5 березня. Ознайомтеся з ним на Радіо MAXIMUM!

Варте уваги: Як працюватимуть українські банки 7 та 8 березня

Рейси зі станції Київ:

  • 04:21 – №150 Чернівці – Полтава
  • 04:21 – №130 Ворохта – Кременчук
  • 04:36 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
  • 05:38 – №138 Краматорськ – Хмельницький
  • 06:23 – №142 Львів – Лиман
  • 06:23 – №114 Львів – Лиман
  • 09:00 – №705 Дарниця – Львів
  • 10:00 – №715 Дарниця – Львів
  • 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
  • 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
  • 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 15:02 – №55 Київ – Рахів
  • 17:12 – №13 Київ – Солотвино
  • 17:42 – №792 Київ – Кременчук
  • 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
  • 18:30 – №81 Київ – Ужгород
  • 18:48 – №67 Київ – Варшава
  • 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
  • 19:48 – №95 Київ – Рахів
  • 20:05 – №29 Київ – Ужгород
  • 20:12 – №49 Київ – Трускавець
  • 20:21 – №59 Київ – Чоп
  • 20:21 – №57 Київ – Ворохта
  • 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 21:15 – №105 Київ – Одеса
  • 21:22 – №97 Київ – Ковель
  • 22:03 – №130 Кременчук – Ворохта
  • 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
  • 22:10 – №17 Харків – Ужгород
  • 22:22 – №7 Київ – Чернівці
  • 22:37 – №91 Київ – Львів
  • 22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород
  • 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
  • 23:59 – №139 Київ – Кам’янець-Подільський

Рейси зі станції Харків:

  • 04:11 – №114 Лиман – Львів
  • 04:11 – №142 Лиман – Львів
  • 11:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
  • 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
  • 15:09 – №17 Харків – Ужгород
  • 17:00 – №723 Харків – Львів
  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро
  • 20:15 – №22 Харків – Трускавець
  • 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ
Які поїзди курсуватимуть 5 березня в Україні: перелік рейсів - фото 499643

Рейси зі станції Дніпро:

  • 05:00 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 06:23 – №796 Дніпро – Харків
  • 09:27 – №6 Рахів – Запоріжжя
  • 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець
  • 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Рейси зі станції Запоріжжя:

  • 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
  • 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
  • 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
  • 19:47 – №072 Запоріжжя – Київ
  • 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
  • 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
  • 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя
  • Рейси зі станції Вінниця:
  • 00:28 – №105 Київ – Одеса
  • 00:58 – №078 Одеса – Ковель
  • 01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
  • 02:35 – №771 Київ – Хмельницький
  • 03:42 – №060 Чоп – Київ
  • 03:42 – №058 Ворохта – Київ
  • 03:54 – №106 Одеса – Київ
  • 04:31 – №081 Ужгород – Київ
  • 04:42 – №050 Трускавець – Київ
  • 05:46 – №086 Запоріжжя – Львів
  • 06:03 – №056 Рахів – Київ
  • 06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ
  • 06:54 – №021 Харків – Трускавець
  • 09:16 – №138 Лиман – Хмельницький
  • 10:23 – №070 Запоріжжя – Львів
  • 11:30 – №912 Запоріжжя – Хелм
  • 16:41 – №772 Хмельницький – Київ
  • 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 17:43 – №086 Львів – Запоріжжя
  • 18:07 – №055 Київ – Рахів
  • 19:42 – №138 Хмельницький – Лиман
  • 20:50 – №716 Львів – Київ
  • 21:45 – №081 Київ – Ужгород
  • 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
  • 23:17 – №049 Київ – Трускавець
  • 23:26 – №057 Київ – Ворохта
  • 23:26 – №059 Київ – Чоп
  • 23:53 – №022 Трускавець – Харків

Також на 5 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 954 Львів – Хрубешув о 02:00;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
  • № 912/913 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
  • № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00.

Нагадуємо про те, що пріоритетна посадка на поїзди Укрзалізниці для жінок, дітей, а також людей похилого віку. Будьте взаємоввічливими та бережіть себе та своїх рідних.

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