Як працюватимуть українські банки 7 та 8 березня

Війна Росії проти України змушує вносити певні корективи у свою роботу безлічі структур. Зокрема і банків. Розповідаємо, як 7 та 8 березня працюватимуть українські банки.

Національний банк зобов'язав установи працювати без вихідних 7 та 8 березня 2022 року у період дії воєнного стану. Про це повідомляється у пресслужбі установи.

Варте уваги: Податки та звіти під час війни: у Раді пом'якшили правила для бізнесу

В умовах воєнного стану банки повинні виконувати свій громадянський обов'язок та працювати без вихідних, надаючи потрібні українцям банківські послуги, – наголосив Голова Національного банку Кирило Шевченко.

Тож він підкреслив, що банки мають забезпечити належну та безперебійну роботу своїх філій і відділень в умовах відсутності загрози життю та здоров'ю населення.

Нагадаємо, що українців просять передовсім розраховуватися за допомогою карток. Натомість готівку рекомендують зберігати. Це суттєво полегшить логістику доставки купюр. Зокрема у тих регіонах, де з цим можуть виникати певні труднощі.

До слова, отримати готівку можна на касах АЗС, супермаркетів, а також аптек. Мовиться про суми до 6 тисяч гривень. Про таку можливість уточняйте у касира. Це, підкреслюють у НБУ, допоможе зменшити частоту інкасації, а також дозволить не скупчуватися біля банкоматів.

Читайте також: Які операції з валютою доступні українцям: пояснення Нацбанку