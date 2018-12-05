Українець переробив Audi A8 на повноцінний лімузин

Як виглядає БІЛ-2005 – рідкісний саморобний лімузин, створений жителем України.

Свою назву БІЛ-2005 отримав від ініціалів творця і року випуску. Лімузин БІЛ-2005 має довжину 9 метрів, а вагу 3,5 тонни.

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Кузов виконаний з 2-міліметрової сталі. Модель запозичує базові запчастини і комплектуючі Audi A8. Наприклад, автор використував двигун, який збільшив максимальну швидкість лімузина до 260 км/год. Також була впроваджена автоматична коробка передач. Кількість пасажирських місць – 11. Усередині салону є велика кількість розважального обладнання: невеликий холодильник, музичні центри, один телевізор. Наразі було продано 2 таких лімузини.

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