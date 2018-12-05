Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Українець переробив Audi A8 на повноцінний лімузин

  • 28
Модель запозичує базові запчастини і комплектуючі Audi A8 - фото 1
Модель запозичує базові запчастини і комплектуючі Audi A8 / vidomosti-ua

Як виглядає БІЛ-2005 – рідкісний саморобний лімузин, створений жителем України.

Свою назву БІЛ-2005 отримав від ініціалів творця і року випуску. Лімузин БІЛ-2005 має довжину 9 метрів, а вагу 3,5 тонни.

І ще: McLaren 720S показав надпотужний розгін

Кузов виконаний з 2-міліметрової сталі. Модель запозичує базові запчастини і комплектуючі Audi A8. Наприклад, автор використував двигун, який збільшив максимальну швидкість лімузина до 260 км/год. Також була впроваджена автоматична коробка передач. Кількість пасажирських місць – 11. Усередині салону є велика кількість розважального обладнання: невеликий холодильник, музичні центри, один телевізор. Наразі було продано 2 таких лімузини.

Українець переробив Audi A8 на повноцінний лімузин - фото 293530

Українець переробив Audi A8 на повноцінний лімузин - фото 293531

Українець переробив Audi A8 на повноцінний лімузин - фото 293532

Читайте також: У мережі з'явилися перші фото BMW M8 Competition

Джерело: vidomosti-ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 1450
Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування
  • 03 грудня, 17:16
  • 952
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1001
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології