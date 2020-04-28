Які похмурі риси характеру приховують знаки Зодіаку

Кожна людина має темні думки та не найпозитивніші риси, які намагається не показувати нікому. Астрологи розповіли, які похмурі сторони приховують навіть найвеселіші знаки Зодіаку.

Овен. Цей доволі впертий та життєрадісний знак готовий розвіяти своїм хорошим настроєм навіть найтемніші хмари. Однак майже ніхто не підозрює, що наодинці Овни дуже часто думають про свою смерть та смерть своїх близьких. Варто розуміти, що вони не бажають нікому зла, але надто бояться за себе та інших.

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Телець. Доволі важко уявити, що в таких терплячих і стриманих людей можуть бути темні сторони, але насправді з ними знайомляться лише після закінчення стосунків. Частенько Тельці перетворюються у сталкерів щодо своїх колишніх друзів та коханих.

Доволі важко уявити, що в таких терплячих і стриманих людей можуть бути темні сторони, але насправді з ними знайомляться лише після закінчення стосунків. Частенько Тельці перетворюються у сталкерів щодо своїх колишніх друзів та коханих. Близнюки в принципі поєднують у собі дві особистості, тож не дивно, що часто вони самі собі суперечать. А це вже позначається на чесному імені представників цього знаку Зодіаку. Тоді Близнюки вдаються до фантазії та брехні, аби показати себе з кращого боку.

в принципі поєднують у собі дві особистості, тож не дивно, що часто вони самі собі суперечать. А це вже позначається на чесному імені представників цього знаку Зодіаку. Тоді Близнюки вдаються до фантазії та брехні, аби показати себе з кращого боку. Рак. Дуже емоційні та віддані представники цього знаку готові на все задля сімейного затишку. Але інколи їхня любов отримує нові прояви у вигляді надмірної нав'язливості. Вам так хочеться бути поряд з коханою людиною, що у неї просто не залишається особистого простору.

Лев . Він звик бути в центрі уваги та обожнює демонструвати свої уміння та харизматичність. Але саме це і є темною стороною цього знаку, адже вони зовсім не приховують одержимість собою. Їм постійно потрібна похвала та компліменти, що часто беззмістовно і набридає.

. Він звик бути в центрі уваги та обожнює демонструвати свої уміння та харизматичність. Але саме це і є темною стороною цього знаку, адже вони зовсім не приховують одержимість собою. Їм постійно потрібна похвала та компліменти, що часто беззмістовно і набридає. Діва. Такі люди дуже вміло приховують свої найгірші думки та переживання, тому видаються доволі приємними та адекватними. Але всередині вони мають чимало незвичайних фетишів, які б з радістю випробували, але не всі це зрозуміють.

Такі люди дуже вміло приховують свої найгірші думки та переживання, тому видаються доволі приємними та адекватними. Але всередині вони мають чимало незвичайних фетишів, які б з радістю випробували, але не всі це зрозуміють. Терези. Здавалося б, вміння балансувати та врівноважувати – родзинка цього знаку. Але навіть у нього є свій темний бік: надмірна цікавість щодо секретів і таємниць. Навряд чи він зможе уникнути можливості не покопирсатись у чужій білизні.

Здавалося б, вміння балансувати та врівноважувати – родзинка цього знаку. Але навіть у нього є свій темний бік: надмірна цікавість щодо секретів і таємниць. Навряд чи він зможе уникнути можливості не покопирсатись у чужій білизні. Скорпіон. Доволі таємничий знак Зодіаку, який має більше таємниць, ніж всі інші разом взяти. У таких людей дуже багато темних сторін, адже вони надто хитрі, жорстокі, мстиві та кровожерливі. Ось кому не варто переходити дорогу.

Стрілець. На перший погляд, це найдоброзичливіший та найвеселіший знак Зодіаку, але саме в цьому і ховається його не найкраща сторона. Вони здатні зіграти будь-яку емоцію, аби досягти бажаного, але насправді майже не відчувають нічого.

На перший погляд, це найдоброзичливіший та найвеселіший знак Зодіаку, але саме в цьому і ховається його не найкраща сторона. Вони здатні зіграти будь-яку емоцію, аби досягти бажаного, але насправді майже не відчувають нічого. Козеріг . Він намагається стати найкращим другом для всіх, ідеальним партнером та просто чудовою людиною. Тому частенько пробачає навіть найбільші образи та ніколи не опуститься до помсти. Принаймні, удає, що так є, але насправді фантазує, що б зробив з усіма, хто його скривдив.

. Він намагається стати найкращим другом для всіх, ідеальним партнером та просто чудовою людиною. Тому частенько пробачає навіть найбільші образи та ніколи не опуститься до помсти. Принаймні, удає, що так є, але насправді фантазує, що б зробив з усіма, хто його скривдив. Водолій. Такі люди завжди бадьорі та активні, а також готові підкорити будь-яку вершину та допомогти в цьому іншим. Але потай ви часто думаєте про смерті, відтворюють найгірші сценарії. Загалом фантазії на трагічні теми і є темною стороною Водоліїв.

Такі люди завжди бадьорі та активні, а також готові підкорити будь-яку вершину та допомогти в цьому іншим. Але потай ви часто думаєте про смерті, відтворюють найгірші сценарії. Загалом фантазії на трагічні теми і є темною стороною Водоліїв. Риби. Доволі милі та доброзичливі люди, які готові адаптуватись під будь-яку ситуацію, насправді мають свій зловісний план. А все тому, що Риби – чудові маніпулятори, які створюють такі ситуації, що ніхто і не здогадується про їхнє втручання.

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