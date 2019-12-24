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Які подарунки подобаються більше: учені здивували новим експериментом
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Зимова пора створена для того, щоб тішити близьких та друзів подарунками. Однак далеко не всім вдається красиво запакувати презент, але чи справді це так важливо – дізнались американські учені.
Дослідники зі США провели кілька експериментів, щоб зрозуміти, чи впливає зовнішній вигляд, а саме упакування, подарунків на реакцію тих, кому їх припідносять. Результати справді дивують!
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У першому експеримент 180 студентам подарували горнята з логотипами різних баскетбольних команд. Абсолютно навмання кожен отримав або брендований презент улюблених спортсменів, або ні. До того ж, всі чашки були запаковані також по-різному: у когось дуже красиво, а в когось недбало. Після розпакування науковці виявили, що більше припали подарунки, які були загорнуті не надто естетично.
Другий експеримент довів, що охайне запакування змушує людей завищувати очікування. Вважається, що коробка чи згорток підказує на те, що ж може бути всередині, а от неідеальна обгортка створює ефект сюрпризу.
Фінальний експеримент дивує не менше, адже близькі та друзі вважають, що найкращими є презенти, які не надто акуратно запаковані. А от малознайомі люди особливо уважно ставляться саме до вигляду подарунків, адже так визначають, як до них ставиться той, хто і вручає сюрприз.
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