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Новий рік 2020 Різдво

Які подарунки подобаються більше: учені здивували новим експериментом

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Які подарунки більше подобаються людям - фото 1
Які подарунки більше подобаються людям

Зимова пора створена для того, щоб тішити близьких та друзів подарунками. Однак далеко не всім вдається красиво запакувати презент, але чи справді це так важливо – дізнались американські учені.

Дослідники зі США провели кілька експериментів, щоб зрозуміти, чи впливає зовнішній вигляд, а саме упакування, подарунків на реакцію тих, кому їх припідносять. Результати справді дивують!

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У першому експеримент 180 студентам подарували горнята з логотипами різних баскетбольних команд. Абсолютно навмання кожен отримав або брендований презент улюблених спортсменів, або ні. До того ж, всі чашки були запаковані також по-різному: у когось дуже красиво, а в когось недбало. Після розпакування науковці виявили, що більше припали подарунки, які були загорнуті не надто естетично.

Які подарунки більше подобаються людям - фото 376003
Які подарунки більше подобаються людям

Другий експеримент довів, що охайне запакування змушує людей завищувати очікування. Вважається, що коробка чи згорток підказує на те, що ж може бути всередині, а от неідеальна обгортка створює ефект сюрпризу.

Фінальний експеримент дивує не менше, адже близькі та друзі вважають, що найкращими є презенти, які не надто акуратно запаковані. А от малознайомі люди особливо уважно ставляться саме до вигляду подарунків, адже так визначають, як до них ставиться той, хто і вручає сюрприз.

Які подарунки більше подобаються людям - фото 376004
Які подарунки більше подобаються людям

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Джерело: ЙОД
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