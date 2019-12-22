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Собака крав в американських копів подарунки на Різдво: відео

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Поліцейський пес крав іграшки у дітей - фото 1
Поліцейський пес крав іграшки у дітей

У США поліцейський собака у власному ж відділку крав подарунки для дітей на зимові свята. Викрити пухнастого зловмисника вдалось не одразу.

В офісі поліцейського департаменту у штаті Массачусетс трапилась серія незвичайних крадіжок. Якийсь "Грінч" вирішив позбавити нужденних дітей іграшок, які для них збирали копи. З'ясувалось, що так саме власний пес відділку Бен і поцупив кілька забавок.

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Викрити чотирилапого злочинця вдалось завдяки камерам спостереження, але саме затримання відбулось на гарячому.

"Коли Бен побачив забавки, то вирішив, що вони всі для нього", – розповідають у департаменту. Звісно ж, тепер вкрадені іграшки залишаться у собаки, адже він вже зіпсував їх слиною та іграми. Тому поліцейські замінять їх, щоб не позбавляти нужденних дітей свята.

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Джерело: УНІАН
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