Які операції з валютою доступні українцям: пояснення Нацбанку

Нацбанк пояснив, які операції з іноземною валютою можуть зараз здійснювати українці і закордоном, і на території України. Відзначимо, що поки купівля валюти заборонена, а от продаж дозволений за фіксованим курсом.

Національний банк України опублікував пояснення щодо того, як громадяни можуть зараз оперувати валютою. Ще з 24 лютого курс зафіксований на рівні 29,25 грн/долар. Саме за ним можна продавати валюту у працюючих відділеннях банків, в обмінниках та в операторів поштового зв'язку, а також через онлайн-банкінг. Жодних обмежень на продаж нема.

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Однак купівля іноземної валюти досі залишається під забороною.

"Зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті у розмірі 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року)", – йдеться у повідомленні.

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Україні за кордоном можуть використовувати для зняття готівки та розрахунків платіжні картки, на безготівкові розрахунки обмежень за кордоном нема. Однак заборонені всі операції з використанням білоруських та російських рублів.

"Заборонені перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж або зняти з них готівку", – наголошують у Нацбанку.

Тим часом підприємства, що мають спеціальні дозволи, можуть знімати готівкою іноземну валюту без жодних обмежень.

"На територіях, які перебувають під загрозою окупації Росії, зняти з валютного рахунку можна без обмежень валюту у валюті рахунку, рішення щодо обсягів видачі готівкової валюти будуть ухвалювати керівники відділень банків на місцях, виходячи з ситуації з наявністю готівки", – пояснюють у повідомленні.

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Щодо безготівкових розрахунків, то з ними все цілком в порядку. у Нацбанку просять старатись не розраховуватись готівкою, щоб не навантажувати банки, а також не наражати на небезпеку інкасаторів та себе.

"Користуйтеся платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Жодних обмежень на безготівкові розрахунки Національний банк України не вводив. Банківська система працює злагоджено. Національний банк, зі свого боку, підкріплює каси банків готівкою та банківську систему ліквідністю", – радять у НБУ.

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