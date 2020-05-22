Які області послаблюють карантин з 22 травня, а які – ні: перевір свій регіон

Карантин послаблюють не у всіх регіонах / gettyimages

Україна переходить на адаптивний карантин, згідно з яким 22 травня стартує другий етап послаблення обмежень. Однак області з несприятливою епідемічною ситуацією не пом'якшують карантин. Шукайте свій регіон!

Відтепер рішення про пом'якшення або посилення карантину в областях ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до трьох показників:

ІНЦИДЕНТНІСТЬ (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) – повинна становити менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення;

(кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) – повинна становити менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення; ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ЛІЖОК У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я , призначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, – потрібен показник менше ніж 50%;

, призначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, – потрібен показник менше ніж 50%; СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ПЛР-ТЕСТУВАНЬ – треба понад 12 на 100 тисяч протягом останніх 7 днів.

До теми: Які пом'якшення починають діяти 22 травня

У Києві та 11 областях України епідемічна ситуація поки що не дозволяє перейти на 2 етап виходу з карантину.

Більше – у таблиці з даними Міністерства охорони здоров'я:

Регіон Інцидентність Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням Готовність до ІІ етапу Цільовий показник <12 на 100к <50% >12 на 100к ✓ або ✘ Україна 6,83 11,91 17,46 м. Київ 15,60 36,12 44,77 ✘ Вінницька 8,68 22,63 32,97 ✓ Дніпропетровська 2,36 3,80 7,10 ✘ Донецька 0,51 2,24 3,68 ✘ Житомирська 4,64 1,52 20,05 ✓ Закарпатська 13,80 38,86 23,12 ✘ Запорізька 3,03 6,04 15,87 ✓ Івано-Франківська 6,65 39,24 17,39 ✓ Київська 13,97 21,70 18,92 ✘ Кіровоградська 2,47 22,43 20,92 ✓ Луганська 0,05 3,64 2,23 ✘ Львівська 10,79 16,34 12,43 ✓ Миколаївська 4,11 2,53 8,96 ✘ Одеська 4,75 19,60 15,68 ✓ Полтавська 0,65 1,49 7,32 ✘ Рівненська 19,52 18,49 36,94 ✘ Сумська 0,66 3,73 16,57 ✓ Тернопільська 6,26 7,04 29,79 ✓ Харківська 5,19 2,97 13,67 ✓ Херсонська 0,78 3,01 25,54 ✓ Хмельницька 6,78 11,75 11,58 ✘ Черкаська 2,77 5,03 23,02 ✓ Чернівецька 36,17 55,33 42,48 ✘ Чернігівська 3,33 4,29 12,19 ✓

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