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Які області послаблюють карантин з 22 травня, а які – ні: перевір свій регіон
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Україна переходить на адаптивний карантин, згідно з яким 22 травня стартує другий етап послаблення обмежень. Однак області з несприятливою епідемічною ситуацією не пом'якшують карантин. Шукайте свій регіон!
Відтепер рішення про пом'якшення або посилення карантину в областях ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до трьох показників:
- ІНЦИДЕНТНІСТЬ (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) – повинна становити менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення;
- ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ЛІЖОК У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, призначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, – потрібен показник менше ніж 50%;
- СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ПЛР-ТЕСТУВАНЬ – треба понад 12 на 100 тисяч протягом останніх 7 днів.
До теми: Які пом'якшення починають діяти 22 травня
У Києві та 11 областях України епідемічна ситуація поки що не дозволяє перейти на 2 етап виходу з карантину.
Більше – у таблиці з даними Міністерства охорони здоров'я:
|Регіон
|Інцидентність
|Завантаженість ліжок
|Охоплення тестуванням
|Готовність до ІІ етапу
|Цільовий показник
|<12 на 100к
|<50%
|>12 на 100к
|✓ або ✘
|Україна
|6,83
|11,91
|17,46
|м. Київ
|15,60
|36,12
|44,77
|✘
|Вінницька
|8,68
|22,63
|32,97
|✓
|Дніпропетровська
|2,36
|3,80
|7,10
|✘
|Донецька
|0,51
|2,24
|3,68
|✘
|Житомирська
|4,64
|1,52
|20,05
|✓
|Закарпатська
|13,80
|38,86
|23,12
|✘
|Запорізька
|3,03
|6,04
|15,87
|✓
|Івано-Франківська
|6,65
|39,24
|17,39
|✓
|Київська
|13,97
|21,70
|18,92
|✘
|Кіровоградська
|2,47
|22,43
|20,92
|✓
|Луганська
|0,05
|3,64
|2,23
|✘
|Львівська
|10,79
|16,34
|12,43
|✓
|Миколаївська
|4,11
|2,53
|8,96
|✘
|Одеська
|4,75
|19,60
|15,68
|✓
|Полтавська
|0,65
|1,49
|7,32
|✘
|Рівненська
|19,52
|18,49
|36,94
|✘
|Сумська
|0,66
|3,73
|16,57
|✓
|Тернопільська
|6,26
|7,04
|29,79
|✓
|Харківська
|5,19
|2,97
|13,67
|✓
|Херсонська
|0,78
|3,01
|25,54
|✓
|Хмельницька
|6,78
|11,75
|11,58
|✘
|Черкаська
|2,77
|5,03
|23,02
|✓
|Чернівецька
|36,17
|55,33
|42,48
|✘
|Чернігівська
|3,33
|4,29
|12,19
|✓
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