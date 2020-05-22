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Коронавірус Карантин

Які області послаблюють карантин з 22 травня, а які – ні: перевір свій регіон

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Карантин послаблюють не у всіх регіонах - фото 1
Карантин послаблюють не у всіх регіонах / gettyimages

Україна переходить на адаптивний карантин, згідно з яким 22 травня стартує другий етап послаблення обмежень. Однак області з несприятливою епідемічною ситуацією не пом'якшують карантин. Шукайте свій регіон!

Відтепер рішення про пом'якшення або посилення карантину в областях ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до трьох показників:

  • ІНЦИДЕНТНІСТЬ (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) – повинна становити менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення;
  • ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ЛІЖОК У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, призначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, – потрібен показник менше ніж 50%;
  • СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ПЛР-ТЕСТУВАНЬ – треба понад 12 на 100 тисяч протягом останніх 7 днів.

До теми: Які пом'якшення починають діяти 22 травня

У Києві та 11 областях України епідемічна ситуація поки що не дозволяє перейти на 2 етап виходу з карантину.

Які області послаблюють карантин з 22 травня, а які – ні: перевір свій регіон - фото 405605

Більше – у таблиці з даними Міністерства охорони здоров'я:

Регіон Інцидентність Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням Готовність до ІІ етапу
Цільовий показник <12 на 100к <50% >12 на 100к ✓ або ✘
Україна 6,83 11,91 17,46
м. Київ 15,60 36,12 44,77
Вінницька 8,68 22,63 32,97
Дніпропетровська 2,36 3,80 7,10
Донецька 0,51 2,24 3,68
Житомирська 4,64 1,52 20,05
Закарпатська 13,80 38,86 23,12
Запорізька 3,03 6,04 15,87
Івано-Франківська 6,65 39,24 17,39
Київська 13,97 21,70 18,92
Кіровоградська 2,47 22,43 20,92
Луганська 0,05 3,64 2,23
Львівська 10,79 16,34 12,43
Миколаївська 4,11 2,53 8,96
Одеська 4,75 19,60 15,68
Полтавська 0,65 1,49 7,32
Рівненська 19,52 18,49 36,94
Сумська 0,66 3,73 16,57
Тернопільська 6,26 7,04 29,79
Харківська 5,19 2,97 13,67
Херсонська 0,78 3,01 25,54
Хмельницька 6,78 11,75 11,58
Черкаська 2,77 5,03 23,02
Чернівецька 36,17 55,33 42,48
Чернігівська 3,33 4,29 12,19

Читайте також: Статистика, скільки хворих на коронавірус в Україні 22 травня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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