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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня

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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 22 травня: в Україні виявлено ​20 148 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня - фото 405566

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 442​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 22 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 50 636 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 20 148
Одужали 6 585
Померли 588

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 905) та в місті Києві (2 522). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 824

Волинська область

 740

Дніпропетровська область

 859

Донецька область

 141

Житомирська область

 607

Закарпатська область

 1 003

Запорізька область

 401

Івано-Франківська область

 1 268

Кіровоградська область

 460

Київ

 2 522

Київська область

 1 344

Львівська область

 1 240

Луганська область

 43

Миколаївська область

 277

Одеська область

 814

Полтавська область

 266

Рівненська область

 1 323

Сумська область

 166

Тернопільська область

 1 105

Харківська область

 866

Херсонська область

 173

Хмельницька область

 299

Чернівецька область

 2 905

Черкаська область

 383

Чернігівська область

 119

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-05-2020:

Захворіли 5 090 642
Одужали 2 025 716
Померли 329 754

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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