Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 22 травня: в Україні виявлено ​20 148 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 442​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 22 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 50 636 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 20 148 Одужали 6 585 Померли 588

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 905) та в місті Києві (2 522). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 824 Волинська область 740 Дніпропетровська область 859 Донецька область 141 Житомирська область 607 Закарпатська область 1 003 Запорізька область 401 Івано-Франківська область 1 268 Кіровоградська область 460 Київ 2 522 Київська область 1 344 Львівська область 1 240 Луганська область 43 Миколаївська область 277 Одеська область 814 Полтавська область 266 Рівненська область 1 323 Сумська область 166 Тернопільська область 1 105 Харківська область 866 Херсонська область 173 Хмельницька область 299 Чернівецька область 2 905 Черкаська область 383 Чернігівська область 119

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-05-2020:

Захворіли 5 090 642 Одужали 2 025 716 Померли 329 754 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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