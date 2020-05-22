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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 22 травня: в Україні виявлено 20 148 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 442 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 22 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 50 636 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|20 148
|Одужали
|6 585
|Померли
|588
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 905) та в місті Києві (2 522). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|824
|
Волинська область
|740
|
Дніпропетровська область
|859
|
Донецька область
|141
|
Житомирська область
|607
|
Закарпатська область
|1 003
|
Запорізька область
|401
|
Івано-Франківська область
|1 268
|
Кіровоградська область
|460
|
Київ
|2 522
|
Київська область
|1 344
|
Львівська область
|1 240
|
Луганська область
|43
|
Миколаївська область
|277
|
Одеська область
|814
|
Полтавська область
|266
|
Рівненська область
|1 323
|
Сумська область
|166
|
Тернопільська область
|1 105
|
Харківська область
|866
|
Херсонська область
|173
|
Хмельницька область
|299
|
Чернівецька область
|2 905
|
Черкаська область
|383
|
Чернігівська область
|119
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-05-2020:
|Захворіли
|5 090 642
|Одужали
|2 025 716
|Померли
|329 754
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.
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