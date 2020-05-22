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Коронавірус Карантин

Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня

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Україна послаблює карантин - фото 1
Україна послаблює карантин / Taras Gren

Від п'ятниці, 22 травня, Україна переходить на адаптивний карантин. Розповідаємо, як це працюватиме на практиці та що зміниться для громадян. Усі послаблення та чинні заборони – в одній картинці.

Сьогодні уряд послаблює загальнонаціональні карантинні заходи, але це діятиме лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація.

До теми: Усе про послаблення карантину в Києві

Рішення про пом'якшення або посилення карантину в областях відтепер будуть ухвалювати регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за умови дотримання трьох цільових показників:

  • ІНЦИДЕНТНІСТЬ (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення). Має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.
  • ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ЛІЖОК У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. Потрібен показник менше ніж 50 %.
  • СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ПЛР-ТЕСТУВАНЬ. Потрібно понад 12 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів.

Якщо епідемічна ситуація в області не відповідає цим показникам, то місцева влада не зніме обмеження. Якщо все в межах норми – послабить протиепідемічні заходи.

Послаблення карантину - фото 405570
Послаблення карантину

Відсьогодні в регіонах зі сприятливою епідемічною ситуацією дозволені пасажирські перевезення автомобільним транспортом – міські, приміські, міжміські внутрішньообласні. Також дозволені міжнародні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня - фото 405578

Читайте також: Статистика, скільки хворих на коронавірус в Україні 22 травня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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