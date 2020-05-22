Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня

Від п'ятниці, 22 травня, Україна переходить на адаптивний карантин. Розповідаємо, як це працюватиме на практиці та що зміниться для громадян. Усі послаблення та чинні заборони – в одній картинці.

Сьогодні уряд послаблює загальнонаціональні карантинні заходи, але це діятиме лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація.

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Рішення про пом'якшення або посилення карантину в областях відтепер будуть ухвалювати регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за умови дотримання трьох цільових показників:

ІНЦИДЕНТНІСТЬ (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення). Має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.

(загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення). Має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення. ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ЛІЖОК У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я , визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. Потрібен показник менше ніж 50 %.

, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. Потрібен показник менше ніж 50 %. СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ПЛР-ТЕСТУВАНЬ. Потрібно понад 12 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів.

Якщо епідемічна ситуація в області не відповідає цим показникам, то місцева влада не зніме обмеження. Якщо все в межах норми – послабить протиепідемічні заходи.

Послаблення карантину

Відсьогодні в регіонах зі сприятливою епідемічною ситуацією дозволені пасажирські перевезення автомобільним транспортом – міські, приміські, міжміські внутрішньообласні. Також дозволені міжнародні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

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