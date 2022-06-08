Скільки шампуню насправді потрібно для миття голови: відповідь експерта

Американська перукарка показала, скільки шампуню варто витрачати на миття волосся. І тепер чимало дівчат зрозуміли, що довгий час робити цю процедуру неправильно.

Перукарка та стилістка зі США Сара активно веде свій ТікТок, де ділиться різноманітними лайфхаками та цікавими роликами про догляд за шевелюрою, передає Радіо MAXIMUM.

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В одному із недавніх роликів дівчина показала, як правильно мити волосся, але такої реакції не очікувала. Допис встиг зібрати понад 46 тисяч переглядів, адже чимало дівчат і не підозрювали, що доглядали за своєю зачіскою все життя. Річ у тому, кількість шампуню не залежить від довжини локонів. Насправді можна добряче зекономити засоби для волосся, якщо користуватись ними правильно.

За словами Сари, спершу потрібно добре намочити волосся теплою водою, а тоді взяти зовсім невелику кількість шампунь. Ідеальна кількість вимірюється одним натиском дозатора, що цілком логічно.

Але не варто панікувати, що вам зовсім не вистачить засобу для очищення волосся. Адже цю Сара рекомендує мити голові двічі з однаковою кількістю шампуню, а не один раз з величезною.

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