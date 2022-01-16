Які насправді Водолії: 5 міфів про цей знак Зодіаку, у які досі вірять

Навколо кожного зі знаків Зодіаку є чимало стереотипів, тож пора дізнатись більше про те, які ж насправді Водолії. Ці люди часто поводяться нетипово та дивно для оточення, тому навколо них є вдосталь міфів.

Водолії звикли жити за власними правилами та не надто цікавитись думкою інших, тож не дивно, що саме навколо них існує чимало чуток та міфів. Тому астрологи вирішили розповісти, якими насправді є представники цього знаку Зодіаку.

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1. Водолії дуже розумні. Здавалося б, це перша приємна думка оточення, яку не хотілося б називати міфом. Бо й справді Водолії доволі ерудовані і з радістю демонструють усі свої знання та уміння. Але не варто вважати їх геніальними, вони просто уміло приймають рішення та мають творчий потенціал.

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2. Водолії зовсім не надійні. Таке враження може скластись тому, що вони часто змінюють плани буквально в останню мить. Тож краще періодично нагадувати їм про себе та те, що ви разом щось задумали.

3. Водолії готові на все заради власних цілей. Звісно ж, вони прагнуть перемогти, але ніколи не будуть зраджувати чи робити підступні кроки. Для них дуже важливі і ділові, і дружні зв'язки, тож вони не використовуватимуть людей у якості трамплінів.

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4. Водолії дуже невиховані. Інколи їм зовсім байдуже на правила етикету, але не тому, що вони не в курсі, а тому, що їм так зручно та легко. Інколи це схоже на виклик всім правилам, але насправді Водолії не прагнуть конфліктувати. І їх загалом не назвеш бунтівниками.

5. Водоліям не можна довіряти. Це не зовсім міф, але причиною для такої думки є те, що представники цього знаку Зодіаку просто дуже швидко можуть забути про свої обіцянки. Вони рідко надають особливий сенс власним словам, тому можуть і стерти з пам'яті щось, коли не зосереджені. Тому краще нагадати їм про обіцянки, тоді все буде в порядку.

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