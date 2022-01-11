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Які насправді Козероги: стереотипи про цей знак Зодіаку, у які досі вірять

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Міфи про Козерогів - фото 1
Міфи про Козерогів / Simon Abrams on Unsplash

Навколо кожного зі знаків Зодіаку є чимало стереотипів, тож пора дізнатись більше про те, які ж насправді Козероги. Ці люди звикли уникати конфліктів та залишатись осторонь гучних обговорень, тому навколо них є вдосталь міфів.

Козероги доволі рідко з'являються у центрі подій і майже не конфліктують з іншими, тож не дивно, що саме навколо них існує чимало чуток та міфів. Тому астрологи вирішили розповісти, якими насправді є представники цього знаку Зодіаку.

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  • Козероги не вірять у кохання. Насправді ці люди одні з небагатьох, хто насправді вірить у найвищу форму кохання, яку ідеалізують у фільмах, піснях та віршах. Тому вони не готові погоджуватись на щось несерйозне та справді шукають саме "свою людину".
Manuel Meurisse on Unsplash - фото 491616
Manuel Meurisse on Unsplash
  • Козероги беземоційні. Те, що вони не демонструють всього, що коїться у них на душі, не означає, що вони цього позбавлені. Просто такі люди не готові ділитись цим з оточенням, а лише з тими, хто входить до кола найближчих.
  • Козероги нудні. Насправді все доволі просто: якщо поряд з вами Козеріг видається нудним, то він просто не хоче проводити з вами час. Якщо ж поряд він енергійний та веселий, то ви входите до особливих людей, яким він довіряє.
Elevate on Unsplash - фото 491615
Elevate on Unsplash
  • Козероги прагнуть все контролювати. Нікому не подобається, коли все йде не за планом, тож роздратування представників цього знаку Зодіаку цілком зрозуміле. Але вони не зациклені на контролі, а люблять прораховувати потенційні проблеми.
  • Козерогів хвилює лише власна персона. Вони справді доволі егоїстичні, але все одно більше думають про добробут своєї близьких та родини. Але в роботі вони будуть доволі жорсткими та суворими, якщо на них лежить відповідальність. Тим часом у побуті їм властивий цілком здоровий егоїзм.

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