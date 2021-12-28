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Які насправді Стрільці: міфи про цей знак Зодіаку, у які досі вірять
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Навколо кожного зі знаків Зодіаку є чимало стереотипів, тож пора дізнатись більше про те, які ж насправді Стрільці. Ці люди звикли притягувати до себе всіх, тому навколо них є вдосталь міфів.
Стрільці звикли, що їхня харизма сяє так далеко, що байдужих до них людей маже нема, тож не дивно, що саме навколо них існує чимало чуток та міфів. Тому астрологи вирішили розповісти, якими насправді є представники цього знаку Зодіаку.
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Стрільці нічого не бояться. Не виключено, що посприяли появі такого стереотипу самі представники цього знаку Зодіаку. Насправді ж вони ніколи не готові ризикувати надто сильно, звикли діяти обережно та уміло маскують страх. Однією з причин є і те, що відчувати захоплення інших у складні моменти їм справді приємно.
Стрільці безвідповідальні. Насправді все абсолютно навпаки, оскільки вони постійно аналізують свої помилки та стан справ, а також ніколи не перекинуть на когось відповідальність за свої вчинки.
Стрільці зрадливі. Такі люди звикли цінувати власну свободу та не відмовляти собі у спілкуванні з будь-якими іншими людьми. І це дуже рідко має щось спільне з фліртом, адже для них це доброзичливість. Тому ревнивці і створили цей стереотип.
Стрільці ніколи не сумують. Вони просто доволі швидко відходять та уміють відволікатись і займатись важливими справами. Стрільці не звикли довго розкисати та скаржитись на життя іншим.
Стрільці не створені для сім'ї. З них виходять чудові батьки та партнери, просто до цього моменту вони дуже обачно ставляться до вибору своєї другої половинки. До того ж їм хочеться будувати сім'ю лише з упевненістю у завтрашньому дні, фінансах та людині поряд.
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