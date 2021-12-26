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Які насправді Скорпіони: міфи про цей знак Зодіаку, у які досі вірять
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Навколо кожного зі знаків Зодіаку є чимало стереотипів, тож пора дізнатись більше про те, які ж насправді Скорпіони. Ці люди часто у центрі уваги, тому навколо них вирує чимало міфів.
Скорпіони мають доволі цікаві погляди та життя, тож не дивно, що саме навколо них існує чимало чуток та міфів. Тому астрологи вирішили розповісти, якими насправді є представники цього знаку Зодіаку.
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Скорпіони дуже злі. Ці люди справді ніколи не забудуть про все погане, що їм зробили, інколи можуть навіть продумати план помсти. Але вони ніколи не завдаватимуть шкоди тим, хто цього не заслуговує. До того ж Скорпіони насправді дуже добрі та готові пожертвувати усім для щастя близьких.
Скорпіони дуже потаємні. Від них не почуєш довгих розповідей про власне життя чи особистих деталей. Це за умови, що ви не входите в коло їхніх найближчих людей. Серед друзів та рідних вони значно багатослівніші.
Скорпіони ще ті пліткарі. Мало хто взагалі не любить пліткувати, а представники цього знаку займаються такою справою лише з найближчими. На роботі від них не почуєш обговорень когось за спиною, адже їм це не потрібно. У них є справи важливіші, аніж припускати щось про чуже життя чи розкривати чужі таємниці.
Скорпіони самітники. Насправді вони дуже вибіркові у своєму колі спілкування, тому не будуть спілкуватись з усіма просто так. Таким людям неприємно бути там, де їх не цінують та не чекають. Тому вони й надають перевагу домашнім посиденькам.
Скорпіони егоїсти. Ця теза має сенс, якщо ви не входите у вузьке коло наближених до Скорпіонів. Їм і справді байдуже на всіх, хто не викликає у них теплих почуттів. А от дорогих людей вони ніколи не образять та не поставлять на останнє місце у списку своїх пріоритетів.
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