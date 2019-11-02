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Які напої не можна пити чоловікам після 50

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Що не можна пити після 50 років - фото 1
Що не можна пити після 50 років

З роками варто уважніше стежити не лише за своїм раціоном, а й за тим, які напої ви вживаєте. Медики розповіли, що не варто пити після 50 років.

Медики та дієтологи назвали три найпопулярніші напої, які не можна вживати чоловікам у віці від 50 років. Чимало людей навіть не здогадуються, що не лише до раціону варто ставитись уважно.

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На першому місці у переліку опинились газовані напої. Сюди входять не лише солодкі води, а й звичайна мінеральна вода. Медики пояснюють, що не варто регулярно пити таку воду, адже вона може порушити метаболізм, а солодкі напої викликають стрибку цукру в крові та взагалі негативно впливають на здоров'я.

Корисної дози алкоголю не існує - фото 365413
Корисної дози алкоголю не існує

Другу позначку займає спиртне. Потрібно розуміти, що не існує безпечної дози алкоголю, а з роками організм стає менш стійкішим до нищівного впливу таких напоїв.

Трійку лідерів замикає кава. І хай з цим найважче змиритись, однак регулярне вживання ароматного напою почне приносити не енергію, а втому у доволі серйозному віці.

Не варто зловживати кавою у дорослому віці - фото 365414
Не варто зловживати кавою у дорослому віці

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Джерело: newsyou.info
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