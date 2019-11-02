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Які напої не можна пити чоловікам після 50
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З роками варто уважніше стежити не лише за своїм раціоном, а й за тим, які напої ви вживаєте. Медики розповіли, що не варто пити після 50 років.
Медики та дієтологи назвали три найпопулярніші напої, які не можна вживати чоловікам у віці від 50 років. Чимало людей навіть не здогадуються, що не лише до раціону варто ставитись уважно.
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На першому місці у переліку опинились газовані напої. Сюди входять не лише солодкі води, а й звичайна мінеральна вода. Медики пояснюють, що не варто регулярно пити таку воду, адже вона може порушити метаболізм, а солодкі напої викликають стрибку цукру в крові та взагалі негативно впливають на здоров'я.
Другу позначку займає спиртне. Потрібно розуміти, що не існує безпечної дози алкоголю, а з роками організм стає менш стійкішим до нищівного впливу таких напоїв.
Трійку лідерів замикає кава. І хай з цим найважче змиритись, однак регулярне вживання ароматного напою почне приносити не енергію, а втому у доволі серйозному віці.
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