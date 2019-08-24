Ці звички шкодять організму більше, ніж куріння

Здоров'я в першу чергу залежить від вашого способу життя. Якщо в ньому присутні ці звички, його необхідно скоригувати і більше їм не потурати.

Отже, які з популярних і буденних звичок негативно впливають на ваше здоров'я.

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Тривале перебування в сидячому положенні. Отже, внесок способу життя в здоров'я – не менше 75%. Якщо спосіб життя такий, що ви проводите багато часу в положенні сидячи, це серйозно шкодить організму, сприяючи розвитку небезпечних хвороб. Дослідження, що проводилося вченими з Канади, показало, що сидячий спосіб життя підвищує ризики раку кишківника, грудей, а також легень та передміхурової залози.

Володарям сидячих професій лікарі радять щогодини робити невеликі перерви в роботі на гімнастику.

Пристрасть до білкових продуктів. М'ясо і сир – улюблені продукти великої кількості людей. Але будьте обережнішими: любов до продуктів, насичених тваринним білком, вбиває нарівні з курінням. Під час дослідження фахівців з Університету Південної Каліфорнії встановили: люди середнього віку, в раціоні яких присутньо багато тваринного білка, вмирають від раку в чотири рази частіше.

Готування на газовій плиті. Вчені підрахували, що організм людей, які готують на газовій плиті, отримує додатково набір хімічних речовин (окис вуглецю, двоокис азоту, формальдегід), які отримують курці через свою пристрасть до сигарет. В оселі, де працює газова плита, обов'язково повинна бути встановлена ​​витяжка.

Сидіти в туалеті з гаджетами. Сучасні люди проводять все більше часу в туалеті, оскільки беруть з собою гаджети, спілкуються з друзями або читають стрічку в соціальних мережах. За словами лікарів, в організмі людини, яка засиджується в туалеті зі смартфоном, підвищується тиск на тазове дно, що загрожує різними неприємними наслідками – зокрема, розвитком гриж і запальних процесів в кишківнику, випаданням гемороїдальних вузлів і тазових органів. Також при цьому підвищується ризик серцевих нападів.

Не ходіть до вбиральні з гаджетами

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