Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню

Святослав Вакарчук повернувся до творчості! Після тривалої перерви гурту Океан Ельзи презентував нову пісню "Коли ми станем собою", і це – перший сингл з майбутнього альбому групи, над яким працюють музиканти.

Разом із новим синглом Океан Ельзи видав і кліп на нього. "Життя змінюється, і в цьому ритмі й тривозі ми все більше ховаємось у своїх маленьких бульбашках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни та віднайти себе справжніх", – прокоментувала режисерка відео Анна Бурячкова.

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Як розповіли музиканти ОЕ, 2020-й рік вніс свої особливості до роботи над записом цієї пісні. Річ у тому, що гітарну партію для треку "Коли ми станем собою" записував клавішник групи Мілош Єліч, оскільки гітарист "океанів" Владімір Опсеніца іще на початку епідеміологічних обмежень навесні застряг у США і працював з командою дистанційно. Саме в онлайн-режимі він записав партію електрогітари.

До запису нової пісні долучився і дитячий хор – а саме діти музикантів та друзів групи. Головну жіночу роль в кліпі виконала акторка Варвара Лущик із фільму "Гуцулка Ксеня".

Дивитись онлайн кліп Океан Ельзи – Коли ми станем собою:

Зазначимо, що лідер гурту Святослав Вакарчук склав депутатський мандат, пробувши у парламенті близько року. При цьому артист залишився членом партії "Голос".

Святослав Вакарчук у новому кліпі

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