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Які країни відкрили свої кордони для України: список та вимоги для виїзду за кордон

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Які країни відкриті для українців - фото 1
Які країни відкриті для українців / pixabay.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відповів на найпопулярніше запитання цього літа – які ж країни ми можемо відвідати. Наразі кордони ЄС для українців закриті, однак в'їзд у деякі держави вже дозволений. Щоправда, є вимоги.

З 1 липня країни-члени Європейського Союзу відкрили свої кордони для 14 держав, проте через зростання кількості хворих на COVID-19 Україна в цей перелік не потрапила. Натомість, за словами Владислава Криклія, свої кордони для України вже відкрили:

  • Туреччина
  • Єгипет (але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19)
  • Албанія
  • Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла)
  • Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин)

Через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони поки що залишаються закритими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в'їзд дозволено.

Кожні 2 тижні ЄС переглядатиме список держав, з яких можливо в'їжджати, і залежно від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн.

Також залежно від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів ухвалить Грузія.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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