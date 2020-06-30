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Для кого ЄС відкриє кордони з 1 липня: опублікований список країн
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Рада Європейського Союзу погодила список країн, стосовно яких вже з 1 липня знімуть обмеження на в'їзд. Перелік складається із 14 держав, але України в ньому немає.
У рішенні Ради ЄС йдеться, що вже з 1 липня країни-члени Європейського Союзу відкривають кордони для таких країн:
- Алжир
- Австралія
- Канада
- Грузія
- Японія
- Чорногорія
- Марокко
- Нова Зеландія
- Руанда, Сербія
- Південна Корея
- Таїланд
- Туніс
- Уругвай
- Китай, якщо він своєю чергою дозволить в'їзд громадянам ЄС.
Хоча Велика Британія формально залишила об’єднання 31 січня, але на час перехідного періоду (який триватиме до кінця 2020 року) обмеження на подорожі щодо третіх країн на неї не поширюються.
Обмеження скасовуються не для громадян зазначених держав, а за місцем проживання.
Рада ЄС акцентує, що її рішення не є зобов'язувальним: кожна країна-член сама може визначати, кому дозволяти в'їзд. Список рекомендованих країн переглядатимуть щодватижні, тому до нього можуть як додавати, так і виключати країни.
Для визначення того, чи знімати обмеження на в'їзд, ЄС має три критерії:
- кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення має бути близька або нижча за середній показник ЄС станом на 15 червня 2020 року;
- протягом цього 14-денного періоду має спостерігатися або стабільність, або зменшення кількості нових випадків коронавірусу в порівнянні з попереднім 14-денним періодом;
- враховується загальна оцінка реагування країни на епідемію коронавірусу з урахуванням доступної інформації (зокрема обсяги тестування, стримування епідемії, повідомлення про неї, а також надійність інформації про епідемію).
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в коментарі "Інтерфакс-Україна" пояснила, що зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні поки що не дозволяє вести діалог про зняття обмежень для в'їзду в ЄС.
Водночас під заборону не потрапляють українці, що постійно проживають у ЄС чи мають громадянство ЄС, члени їхніх родин і дипломати. Крім того, в'їзд до Євросоюзу дозволяють медикам і дослідникам, а також людям, що перевозять товари, прикордонникам, а також шукачам притулку чи тим, хто їде на сезонну роботу або навчання.
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