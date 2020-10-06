Які корисні властивості має гарбуз

Гарбуз вважається не тільки низькокалорійним овочем, але ще і корисним. Дієтолог Іванна Лук'янчук розповіла, які унікальні властивості ховаються в цьому продукті.

Спеціалістка розповіла, що з гарбуза можна приготувати практично все: і страви з м'ясом, і торти, і навіть варення.

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Саме тому цей овоч є таким незамінним на нашій кухні: адже якщо захочеться чогось солодкого на дієті, то гарбуз може стати гарною альтернативою. Також Іванна зазначила, що в цьому продукті містяться вітаміни С, В, А, D і навіть T (який нам знайомий набагато менше, але який позитивно позначається на обміні речовин), а ще фолієва кислота.

Якщо ж є проблеми з кишковим трактом або інсуліновою резистентністю, то дієтолог радить вживати гарбуз в необхідній кількості. Тому що в його складі є пектин, який допомагає відновити роботу кишкової мікрофлори. Крім пектину, в ньому також міститься каротиноїд (або вітамін А), який допомагає вирішити проблему сухості і тьмяності обличчя.

Страва з гарбуза

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