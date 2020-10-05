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Як приготувати яйця по-шотландськи від кухаря Гордона Рамзі

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Яйця по-шотландськи - фото 1
Яйця по-шотландськи / gordon-ramsay

Якщо не знаєте, чим здивувати своїх близьких, приготуйте яйця по-шотландськи від відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі.

Інгредієнти: 6 курячих яєць, 200 г м'ясного фаршу, 200 г ковбасок для смаження / сосисок з фаршу, половинка зеленого яблука (натертого), 4 ст. л. пшеничного борошна, 150 г панірувальних сухарів, олія (для смаження), сіль-перець (до свого смаку).

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Спосіб приготування: відваріть яйця в киплячій води приблизно 4-5 хвилин, а після відразу залийте їх холодною водою, щоб вони охололи. В окремій тарілці перемішайте терте яблуко, фарш і нарізану дрібно ковбаску або сосиски. З отриманої суміші сформуйте коржі овальної форми (однакового розміру). В одній ємності змішайте борошно, сіль і перець, а в іншій два яйця, збиті до однорідності, в третій панірувальні сухарі.

В середину м'ясного коржа покладіть очищене варене яйце і акуратно загорніть навколо нього фарш. Поставте на вогонь сотейник, розігрійте в ньому олію, доведіть до кипіння. М'ясний корж обваляйте спочатку в борошні, потім занурте в миску зі збитими яйцями і потім покрийте панірувальними сухарями.

Опустіть страву в киплячу олію на 10-15 хвилин, щоб з'явилася хрустка скоринка. Часто перевертайте корж, щоб він обсмажився рівномірно. Подавати на стіл яйця по-шотландськи можна як гарячими, так і холодними.

Смачний сніданок - фото 428793
Смачний сніданок

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Джерело: bufet
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