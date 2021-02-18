Які кольори манікюру стануть трендовими у 2021 році

Кілька останніх років подарували безліч нових трендів манікюру. Деякі з них перекочують в модний сезон 2021 року і постануть у свіжих інтерпретаціях. Інші ж залишаться тільки в пам'яті манікюрних салонів.

Ніжно-рожевий. Такий колір є еталоном жіночного і романтичного образу. Він дозволяє застосовувати різноманітні дизайни і техніки і настільки універсальний, що підходить для будь-якого випадку.

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Відтінки кави. Власниця студії Classy Claws Бі Лалл зазначила, що в 2021 році в моду повертаються кавові відтінки, тому порекомендувала дівчатам вибирати не тільки темно-коричневий колір, але і світліші, наприклад, "лате" або "мокко".

Чистий білий. Білий манікюр – показник смаку і доглянутості дівчини, він чудово підкреслить ваш настрій. А надати йому "родзинку" можна за допомогою каменів або блискіток.

Насичений червоний. Звісно ж, без насиченого червоного в цьому році нікуди. Він залишається на своїх провідних позиціях. Який би відтінок ви не вибрали, є одне правило: чим яскравіше, тим краще.

Хромований. Манікюр з ефектом хромування виглядає дуже ефектно, стильно і модно. Ви точно здивуєте своїх друзів і не залишитеся без уваги.

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