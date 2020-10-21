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Які кольори авто вибирали водії в Україні за 2020 рік

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Які кольори авто вибирали водії в Україні за 2020 рік - фото 1

Названі найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв за 2020 рік. Статистику наводить асоціація Укравтопром, яка проаналізувала дані по куплених 302 тисяч нових і вживаних автомобілів за дев'ять місяців.

Серед нових авто найпоширенішим кольором є білий – його вибрали для третини машин, а найчастіше в білому купували Renault Duster. На другому місці сірий (26% нових авто), причому в цьому кольорі найбільше вибирали Toyota RAV4.

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Третім за популярністю є чорний (14%), а найпопулярнішим чорним авто є Toyota Land Cruiser Prado. Замикають ТОП-5 синій (Kia Sportage) і коричневий (Renault Duster) кольору.

У сегменті б/у авто найпопулярніші кольори дещо інші:

  • сірий – 38% (Renault Megane);
  • чорний – 25% (Volkswagen Passat);
  • білий – 14% (Volkswagen Passat);
  • синій – 12% (Volkswagen Golf);
  • червоний – 5% (Renault Megane).
Які кольори авто вибирали водії в Україні за 2020 рік - фото 431252

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Джерело: ukrautoprom
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