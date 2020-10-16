Чому не варто заправляти автомобіль без рукавичок

Більшість водіїв заправляють машину самостійно, не чекаючи на допомогу оператора колонки. Але мало хто знає, що треба робити це лише в рукавичках.

За правилами техніки безпеки у операторів АЗС має бути спецодяг, оскільки тут існує ризик загоряння парів палива через статичну електрику. Зокрема, спеціальні рукавички перешкоджають накопиченню різниці потенціалів на поверхні одягу.

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Нові іномарки з дорогими шкіряними салонами менше накопичують статичну електрику. А от недорогі масові автомобілі, зроблені 10-20 років тому можуть відчутно битися струмом. Найнебезпечніша ситуація, коли водій вставляє пістолет в бак, а потім сідає в салон і чекає, коли він повністю заповниться. Навколо горловини бака накопичуються пари бензину, в цей час людина совається в кріслі, накопичуючи статичну електрику, потім виходить і береться за пістолет.

У цей момент може статися невеликий підрив парів. А далі, аж до пожежі на АЗС. Захистити від таких ситуацій зможуть антистатичні рукавички, виготовлені з нейлону і поліестеру. Так звані дисипативні рукавички мають в складі штучні карбонові нитки, які розсіюють електричний заряд. Кондуктивні рукавички шиють з матеріалу з найтоншим мідним дротом, що позбавляє одяг діелектричних властивостей.

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