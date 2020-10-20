Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Українські тюнери відреставрували рідкісний Rolls-Royce: фото

  • 27
Кабріолет Rolls-Royce Corniche - фото 1
Кабріолет Rolls-Royce Corniche / topgir

Раритетний британський кабріолет зазнав істотних змін. Роботи зайняли близько пів року і тепер авто виглядає приголомшливо.

У київській майстерні Old Car Service відреставрували раритетний кабріолет Rolls-Royce Corniche. Це дуже рідкісна модель, адже всього з 1971 по 1995 роки випущено трохи понад п'ять тисяч таких авто.

І ще: В Україні виставили на продаж Волгу за ціною спорткара

Стан Rolls-Royce Corniche було не найкращим. Довелося міняти тканинний верх з механізмом, повозитися з лакофарбовим покриттям і знайти нову аудіосистему. Крім того, провели хімчистку салону і відновили гідропневматичну підвіску.

Українські тюнери відреставрували рідкісний Rolls-Royce: фото - фото 430994

Українські тюнери відреставрували рідкісний Rolls-Royce: фото - фото 430995

Українські тюнери відреставрували рідкісний Rolls-Royce: фото - фото 430996

Українські тюнери відреставрували рідкісний Rolls-Royce: фото - фото 430993

Читайте також: Розкішний електромобіль Porsche розбили за лічені секунди після старту: епічне відео

Джерело: topgir
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
  • 11 жовтня, 19:47
  • 3272
Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
  • 12 жовтня, 15:25
  • 559
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2589996
Загрузка...
Новини