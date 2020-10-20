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Українські тюнери відреставрували рідкісний Rolls-Royce: фото
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Раритетний британський кабріолет зазнав істотних змін. Роботи зайняли близько пів року і тепер авто виглядає приголомшливо.
У київській майстерні Old Car Service відреставрували раритетний кабріолет Rolls-Royce Corniche. Це дуже рідкісна модель, адже всього з 1971 по 1995 роки випущено трохи понад п'ять тисяч таких авто.
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Стан Rolls-Royce Corniche було не найкращим. Довелося міняти тканинний верх з механізмом, повозитися з лакофарбовим покриттям і знайти нову аудіосистему. Крім того, провели хімчистку салону і відновили гідропневматичну підвіску.
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