Українські тюнери відреставрували рідкісний Rolls-Royce: фото

Раритетний британський кабріолет зазнав істотних змін. Роботи зайняли близько пів року і тепер авто виглядає приголомшливо.

У київській майстерні Old Car Service відреставрували раритетний кабріолет Rolls-Royce Corniche. Це дуже рідкісна модель, адже всього з 1971 по 1995 роки випущено трохи понад п'ять тисяч таких авто.

І ще: В Україні виставили на продаж Волгу за ціною спорткара

Стан Rolls-Royce Corniche було не найкращим. Довелося міняти тканинний верх з механізмом, повозитися з лакофарбовим покриттям і знайти нову аудіосистему. Крім того, провели хімчистку салону і відновили гідропневматичну підвіску.

Читайте також: Розкішний електромобіль Porsche розбили за лічені секунди після старту: епічне відео