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Які коктейлі краще не пити в спеку

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Смачний коктейль - фото 1
Смачний коктейль / Cityfrog

Про те, чому в спекотну погоду краще відмовитися від коктейлів на кшталт мохіто або джин-тоніка, а також від інших напоїв з додаванням алкоголю, розповіли лікарі.

Багато хто п'є коктейлі, щоб освіжитися. Однак відчуття піднесеного тонусу, яке можуть подарувати такі напої, дуже швидко проходить.

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За словами лікарів, спирт дає токсичний ефект, змінює стан судин, в тому числі розташованих близько до шкіри, і в результаті порушує терморегуляцію. Людина при цьому може відчути погіршення самопочуття, нудоту, брак повітря, млявість і втому. Також в таких обставинах виникає ризик перегріву.

Одним з найнебезпечніших наслідків вживання напоїв з алкоголем в спеку вважають утоплення. Спеціалісти констатували, що основну кількість потонулих в купальний сезон людей складають особи в стані алкогольного сп'яніння. Лікарі пояснили, що етиловий спирт, який міститься в алкогольних напоях, змушує серце працювати в екстремальному режимі. Якщо людина випила кілька коктейлів на пляжі, де дуже спекотно, а потім пішла поплавати у воді, де істотно холодніше, контраст температури легко може спровокувати у неї коронарний спазм.

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