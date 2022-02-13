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Які хвороби можна визначити за станом волосся

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Волосся - фото 1
Волосся / doctor

Сивина може з'являтися не тільки через вік, а рости волосся перестає, якщо не вистачає певних мінералів.

Стан волосся погіршується не тільки під дією зовнішніх факторів, пише medscape.

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Хвороби зубів та ясен. Волосся – не зуби, так каже старе прислів'я? Дослідження його спростовує: нестача кератину, яка робить волосся тонким і неслухняним, так само погано впливає на зуби. Кератин – важливий будівельний матеріал, необхідний для здоров'я та міцності волосся та зубів.

COVID-19. Часто основна причина витончення волосся – це ослаблена імунна система. За статистикою, 49% людей, що перенесли коронавірус, скаржаться на серйозне випадання волосся.

Депресія. Тривалий стрес і тривога можуть стати тригером депресії, а ще вони стоншують волосся і змушують його випадати. У нормі ми щодня втрачаємо до 80 волосинок, але якщо ви помітили, що випадання стало інтенсивнішим, можливо, вам варто звернутися до лікаря та підібрати антистресову терапію.

Проблеми з гормонами. Гормональні контрацептиви можуть зробити ваше волосся менш блискучим, тонким, сухим і ламким – і якщо ви помітили щось схоже, зверніться до вашого гінеколога і попросіть підібрати для вас інші засоби.

Як хвороби можна визначити за станом волосся- фото 496591
Як хвороби можна визначити за станом волосся

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