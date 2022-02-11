Медики нагадали про небезпеку чаю в пакетиках

Для багатьох з нас чай є звичним з дитинства напоєм, який ми п'ємо щодня. До того ж чай у пакетиках дуже зручний – напій швидко заварюється і дарує звичний смак. А чи корисний він?

Несумлінні виробники, які прагнуть максимально здешевити виробництво, для поліпшення аромату додають у чай шкідливі добавки та барвники. У дешевих сортах пакетованого чаю може бути небезпечний для здоров'я мікропластик, пише tamonaha.

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За словами медиків, сама тара – чайні пакетики виготовляють з матеріалу із вмістом шкідливих речовин. Наприклад, для стійкості до високих температур пакетик просочують синтетичними смолами, які розчиняються в ацетоні чи спирті.

Дослідники одностайно стверджують, що в кожному з видів такого сурогату міститься мінімум чотири типи пестицидів, які можуть завдати шкоди життю та здоров'ю людей, які регулярно вживають такі напої. При цьому пестициди містяться не тільки в дешевих, а й у дорогих пакетованих чаях.

Якщо ви ще сумніваєтеся – опустіть пакетик чаю у склянку з холодною водою. Якщо він забарвиться, значить у ньому 100% є барвники.

Медики нагадали про небезпеку чаю в пакетиках

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