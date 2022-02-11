Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Медики нагадали про небезпеку чаю в пакетиках

  • 96
Чай - фото 1
Чай / calorizator

Для багатьох з нас чай є звичним з дитинства напоєм, який ми п'ємо щодня. До того ж чай у пакетиках дуже зручний – напій швидко заварюється і дарує звичний смак. А чи корисний він?

Несумлінні виробники, які прагнуть максимально здешевити виробництво, для поліпшення аромату додають у чай шкідливі добавки та барвники. У дешевих сортах пакетованого чаю може бути небезпечний для здоров'я мікропластик, пише tamonaha.

Це цікаво: Як перестати заїдати стрес: 4 прості поради

За словами медиків, сама тара – чайні пакетики виготовляють з матеріалу із вмістом шкідливих речовин. Наприклад, для стійкості до високих температур пакетик просочують синтетичними смолами, які розчиняються в ацетоні чи спирті.

Дослідники одностайно стверджують, що в кожному з видів такого сурогату міститься мінімум чотири типи пестицидів, які можуть завдати шкоди життю та здоров'ю людей, які регулярно вживають такі напої. При цьому пестициди містяться не тільки в дешевих, а й у дорогих пакетованих чаях.

Якщо ви ще сумніваєтеся – опустіть пакетик чаю у склянку з холодною водою. Якщо він забарвиться, значить у ньому 100% є барвники.

Медики нагадали про небезпеку чаю в пакетиках - фото 496290
Медики нагадали про небезпеку чаю в пакетиках

І ще: Науковці назвали 2 продукти, які допоможуть вам швидше заснути

пропозиції партнерів
Новини