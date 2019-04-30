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Як готувати картоплю, щоб бути здоровим

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Як привально готувати картоплю - фото 1
Як привально готувати картоплю

Британські науковці розповіли, у якому вигляді картопля не лише смачна, а й допомагає здоров'ю. Такий вид приготування не займає багато часу!

Дослідники з Великобританії дійшли до висновку, що саме запечена картопля допомагає мінімізувати ризики гіпертензії, тобто підвищеного артеріального тиску. Річ у тому, що популярний продукт містить вдосталь калію та магнію, які захищають від впливу підвищеного тиску на організм.

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Дієтолог Джой Бауер пояснює, що магній потрібен для нормальної роботи серцево-судинної системи, тому запечена картопля справді здатна продовжити життя та зробити раціон здоровішим. А от зі смаженою картоплею краще не перегинати палку, адже вона важко засвоюється і не приносить стільки користі.

Окрім картоплі, схожі властивості мають смородина, банани та абрикоси, однак саме популярний овоч найчастіше доступний.

Як привально готувати картоплю - фото 324811
Як привально готувати картоплю

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Джерело: newsyou
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