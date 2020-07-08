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Які фрукти треба їсти, що пришвидшити ріст волосся

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Як відростити довге волосся - фото 1
Як відростити довге волосся

Літо є ідеальною порою року, щоб насолоджуватись кількістю сезонних овочів та фруктів. До того ж, деякі з них допомагають не лише зміцнити здоров'я, а й прискорити ріст волосся.

Спеціалісти назвали фрукти, які допомагають покращити самопочуття, а також швидкість росту волосся та їх вигляд. Річ у тому, що ці смаколики мають корисні компоненти, які продовжують молодість та турбуються про красу.

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Серед таких фруктів опинились сливи, які багаті на залізо, тож покращують кровообіг. Це уповільнює випадіння волосся та допомагає рости новим волосяним цибулинам.

Які фрукти треба їсти, що пришвидшити ріст волосся - фото 414575

Не менш корисний і виноград темних сортів, який містить антиоксидант ресвератрол, що відчутно прискорює ріс волосся. Також не варто забувати і про ананаси, де чимало бета-каротину, який покращує засвоєння вітаміну А, який дуже важливий для красивого волосся. Його можна знайти у дині.

Також у переліку опинились яблука та авокадо, які мають стільки корисних речовин, що не тільки допомагають швидко відростити шевелюру, а й зробити її еластичною, густою та блискучою. Не варто ігнорувати й персики, у яких чимало вітаміну B3, що покращує кровотік шкіри голови, а гранати з вітаміном B9 допомагають насичувати шкіру киснем.

Які фрукти треба їсти, що пришвидшити ріст волосся - фото 414576

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Джерело: newsyou.info
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