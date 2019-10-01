Крижане серце: ці знаки Зодіаку найскупіші на емоції

Люди по-різному показують свої емоції, однак представники деяких знаків Зодіаку можуть з легкістю отримати прізвисько "Крижане серце" від малознайомих людей. А все тому, що вони доволі беземоційні серед чужинців.

Телець. Важко у це повірити, однак саме нерішучість та логічність заважає представникам цього знаку починати з кимось стосунки та проявляти власні емоції. Такі люди не люблять виставляти на показ свої почуття, тому надають перевагу приховувати їх. До того ж, у виборі між кар'єрою та стосунками вони завжди оберуть перше.

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Близнюки. Доволі складно однозначно схарактеризувати народжених під цим знаком, адже навіть за мить настрій Близнюків змінюється. Але, зазичай, вони вважають, що зайві емоції – це тягар. Їм значно легше бути наодинці та шукати бажані враження та пригоди, аніж демонструвати те, що у них на серці. До того ж, юні представники цього знаку побоюються серйозних стосунків з людьми, тому відштовхують їх своєю беземоційністю.

Найбеземоційніші знаки Зодіаку

Козеріг. Егоїзм та доволі нелегкий характер пояснюють, чому від Козерогів буває складно отримати бодай якісь емоції. Їх більше турбує власне "я", аніж оточення. Тому вони демонструють свої почуття лише у тих випадках, коли їм це вигідно. До слова, це частенько допомагає Козерогам досягати успіхів на роботі, але не завжди в особистому житті.

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