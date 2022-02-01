Які фото збирають більше лайків в Instagram: дослідження учених

Дослідники Університету штату Північна Кароліна у рамках створення програми для маркетингових дизайнерів виявили, які знімки приречені на успіх в Instagram. Є кілька основних правил вдалого фото.

Як йдеться на сайті Університету Північної Кароліни, першим важливим моментом для успішної публікації в соцмережі є баланс світла і кольору. Друге – фото має бути або дуже простим, або дуже складним. Традиційної золотої середини у цьому питанні немає.

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Щоб сформувати основні візуальні якості популярної фотографії, вчені Університету штату Північна Кароліна написали комп'ютерну програму, яка просканувала понад 140 тисяч зображень, що існують, в Instagram. Проаналізувавши дані, науковці виділили 6 головних рис, які привертають увагу користувачів і можуть збільшити кількість лайків:

Менше кольорів на фото. За висновками фахівців, дуже насичені фарбами фото збирають менше лайків.

За висновками фахівців, дуже насичені фарбами фото збирають менше лайків. Яскравість. Чим більша інтенсивність – тим краще!

Чим більша інтенсивність – тим краще! Кількість предметів. Краще залишити на фото меншу кількість речей або об'єктів, ніж перевантажити його зайвими деталями.

Краще залишити на фото меншу кількість речей або об'єктів, ніж перевантажити його зайвими деталями. Баланс розміщення. Для хорошого знімка слід зберігати майже ідеальний баланс між краями фотографії та її серединою.

Для хорошого знімка слід зберігати майже ідеальний баланс між краями фотографії та її серединою. Безладність розміщення предметів. "Розкидані" по кадру об'єкти не завжди гідно оцінюють. Наприклад, цегляна стіна, де все збудовано за чітким принципом, отримає в рази більше лайків.

"Розкидані" по кадру об'єкти не завжди гідно оцінюють. Наприклад, цегляна стіна, де все збудовано за чітким принципом, отримає в рази більше лайків. Симетрія. Ця характеристика також визначає, скільки лайків отримає фото. Все залежить від того, наскільки симетричні частини знімка – як вертикально, так і горизонтально.

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