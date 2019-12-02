Його не впізнати! Як зараз виглядає кузен Гаррі Поттера

Гаррі Меллінг, відомий за своєю ролі Дадлі Дурслі в Поттеріані, вразив мережу. Шанувальники у захваті від актора!

Якщо ви дивилися Гаррі Поттера, то напевно пам'ятаєте двоюрідного брата Гаррі Дадлі Дурслі.

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Після виходу останньої частини фільму про Гаррі Меллінга (так звуть актора) майже нічого не було чутно. Він рідко з'являвся на публіці, і в кіно перестав зніматися. Але днями телеканал BBC1 показав нові епізоди двох серіалів Темні початки і Війна світів, в яких зіграв Меллінг. І ми його не впізнали! Актор помітно схуд і змінився. Швидше дивіться, як він виглядає зараз!

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