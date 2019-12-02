Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька День Святого Миколая

Його не впізнати! Як зараз виглядає кузен Гаррі Поттера

  • 85
Дадлі Дурслі з батьками - фото 1
Дадлі Дурслі з батьками / life

Гаррі Меллінг, відомий за своєю ролі Дадлі Дурслі в Поттеріані, вразив мережу. Шанувальники у захваті від актора!

Якщо ви дивилися Гаррі Поттера, то напевно пам'ятаєте двоюрідного брата Гаррі Дадлі Дурслі.

І ще: 20 років по тому: як зараз виглядає Драко Мелфой

Його не впізнати! Як зараз виглядає кузен Гаррі Поттера - фото 371734

Після виходу останньої частини фільму про Гаррі Меллінга (так звуть актора) майже нічого не було чутно. Він рідко з'являвся на публіці, і в кіно перестав зніматися. Але днями телеканал BBC1 показав нові епізоди двох серіалів Темні початки і Війна світів, в яких зіграв Меллінг. І ми його не впізнали! Актор помітно схуд і змінився. Швидше дивіться, як він виглядає зараз!

Його не впізнати! Як зараз виглядає кузен Гаррі Поттера - фото 371735

Його не впізнати! Як зараз виглядає кузен Гаррі Поттера - фото 371736

Його не впізнати! Як зараз виглядає кузен Гаррі Поттера - фото 371737

Читайте також: Фантастичні звірі 3: дата виходу фільму і перші чутки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель Олександра Ободянська, яка стала обличчям Держави в смартфоні
  • Вчора, 17:25
  • 480
Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • Вчора, 15:18
  • 369
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1921352
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз