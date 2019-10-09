Які дороги в Україні можуть стати платними: відповідь Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив про появу платних доріг в країні, а також розповів про плани їх будівництва.

Очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій назвав три українські дороги, за проїзд якими доведеться платити. Про це він розповів під час ефіру на Сніданку з 1+1.

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"Одеську трасу робити зараз автобаном не зовсім актуально. Якщо ми хочемо говорити про якісь платні дороги, концесійні, то у нас є інші ділянки. Наприклад, київська кільцева, була б дуже актуальною. На цій ділянці точно треба щось робити", – розпочав він.

Платні дороги в Україні

Міністр наголосив, що стратегічні плани не передбачають появу платної дороги на одеській трасі.

"Ми зараз повинні робити розрахунки з будівництва платних доріг. За планом у нас: Львів-Краковець, київська кільцева, Біла Церква-Київ", – додав міністр.

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