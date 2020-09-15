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Які дерева не можна садити біля будинку

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Дерева біля житла - фото 1
Дерева біля житла / naminteresno

Існують дерева, які можуть налагодити життя в будинку, а є і такі, які ні в якому разі не можна садити біля свого житла.

Вважається, що садити на ділянці дуб – це дуже погана прикмета, яка віщує смерть глави сім'ї. До того ж аура цього дерева сприймає тільки здорових і сильних фізично людей. Дуб благоволить до воїнів, ветеранів воєн, але, як і тую, навіть таким людям не рекомендують садити його на своїй ділянці.

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Береза ​​– дуже потужний захисний засіб. Але рости вона має за огорожею вашого будинку, біля хвіртки, а поруч з березою можна поставити лавочку для спілкування з цим деревом. Тоді воно не пропустить зло в ваш будинок. На питання про те, чи можна садити березу біля будинку, прикмети відповідають "ні".

Волоський горіх можна посадити на ділянці, але не біля будинку і господарських будівель. Справа не тільки в прикмети, але і в його розгалуженій кореневій системі, яка може пошкодити фундамент.

Вважається, що той, хто посадить вербу, вмирає в той же рік. Тим більше не можна садити вербу на честь народження дитини. Це ж стосується і осики, і верби. Вважається, що ці дерева приносять горе.

Тополю також садять на віддалі від будинку. Вона чудово позбавляє від негативної енергії, але будучи дуже близько до житла, може і нашкодити.

Сосна може відібрати у вас урожай і погубити всі рослини, які будуть недалеко від неї. Але тут справа не стільки в магії, скільки в тому, що сосна має свої особливості, і розміщувати її треба з розумом. Енергетика ж у цього дерева позитивна.

Сосна - фото 425571
Сосна

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Джерело: ilady
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