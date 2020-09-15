Як ще можна використовувати таблетки для посудомийки: три прості лайфхаки

Таблетки для посудомийної машини допомагають відчистити не лише посуд. У мережі поділились корисними лайфхаками, які точно стануть у пригоді.

Користувачі мережі регулярно відкривають нові способи використання звичайних речей, які справді допомагають полегшити життя. Цього разу зібрали 3 круті лайфхаки з таблетками для посудомийки, які можуть відчистити не лише посуд.

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Для чистих дверцят духовки

My oven was gross and needing cleaning. I was dreading it. I've just used a dishwasher tablet on the glass & it's come up sparkling with no scrubbing. Apparently I'm REALLY late to knowing this. Is this getting old? I rang my dad in excitement to tell him... pic.twitter.com/pzSePyyxrB — Vicki (@vickiGPN) April 19, 2020

Мало хто з господинь регулярно чистить дверцята духової шафи після приготування смаколиків. Тому з часом це місце починає ховатись за брудом та жиром. Але користувачка Twitter з ніком Vicki знайшла спосіб швидко повернути духовці красивий вигляд. Для цього вона трішки розмочила таблетку для посудомийки у воді та дуже обережно потерла поверхню дверцят.

Для чистої витяжки

Sarah Alison / Facebook

Ще одне проблемне місце на кухні, яке вимагає чимало часу та зусиль, це витяжка. Але і з нею можуть допомогти таблетки для посудомийки, адже не менш ефективно відчищають весь жир. Для цього потрібно змочити таблетку у гарячій воді та натерти витяжку. На поверхні має залишитись паста. У такому вигляді витяжка має пробути кілька хвилин, а тоді можна просто стерти її губкою.

Для чистоти білого взуття (з тканини)

Cleaning Tips & Tricks / Facebook

Якщо ваші білі кеди вже далеко не білі і всі намагання їх відчистити залишаються малоуспішними. То можна просто випрати будь-яке світле тканинне взуття у пральній машинці разом з таблеткою для посудомийки. Звісно ж, попрощатись з жовтими плямами не вийде, але позбутись бруду та повернути красивий вигляд вдасться.

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